¡Les da la bendición! Yiddá Eslava asegura que no está resentida con Priscila Mateo ¿La quiere conocer?

¡Sigue la polémica! En las últimas semanas, Yiddá Eslava estuvo en el ojo de la tormenta tras romper su silencio y acusar a Julián Zucchi de infiel. Sin embargo, todo empezó por un ampay que protagonizó el argentino con una reportera de Magaly Medina, donde ambos de mostraron besándose apasionadamente en los interiores de una discoteca.

Tras ello, la actriz nacional fue consultada al respecto y aseguró que la joven no había interferido en su relación, y aclaró que la infidelidad por parte del padre de sus hijos ocurrió en argentina.

No le guarda rencor

Recientemente, Yiddá Eslava volvió a conversar con un conocido programa de espectáculos y comentó sobre Priscila Mateo, reafirmó que la joven no se metió en su relación, por lo cual no tendría porque guardarle algún tipo de resentimiento.

Además, resaltó que en 'Magaly TV: La Firme' no se emitió su entrevista completa, por lo que no permitieron que salga al aire la parte en la que libra de toda culpa a la reportera y afirma que esta no provocó su separación con el actor argentino.

"Cuando yo di la entrevista para el programa de Magaly, lo primero que dije fue que Priscila no tuvo que ver nada en mi separación y lo aclaré. La señora lo puede revisar claramente en la grabación que debe tener de la entrevista, cosa que no pusieron (...). No conozco (a Priscila) y si sigue con Julián la conoceré en algún momento sin ningún tipo de resentimiento porque ella no tiene nada que ver aquí ", declaró en vivo.

Asimismo, sobre el 'me gusta' que le dio a un comentario contra la reportera de ATV, explicó: "Tengo 890 comentarios y se me va el dedo, no sé, no me acuerdo".

Yiddá tiene pruebas de la infidelidad de Julián

Yiddá asegura que sus sospechas de infidelidad partieron desde que Julián recibió un extraño mensaje en su celular, luego de eso todo cayó por su propio peso.

"Tuvieron lo que tuvieron y también tengo pruebas de eso y de que tomaron vino. Su papá sabe bien que es verdad porque me escribió. Yo tengo pruebas. Tengo un audio de Julián declarándolo ", agregó.

Como se mencionó, Yiddá Eslava y Julián Zucchi están envueltos en una polémica que no tiene cuando acabar. Esta vez, la actriz aseguró que no tiene ningún problema con la reportera Priscila Mateo y aclaró que la joven no se metió en su relación.