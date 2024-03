Yiddá desmiente a Julián y cuenta más detalles de la infidelidad: "Caradura, no me vas a dejar como tóxica"

Yiddá Eslava está molesta con Julián Zucchi después que el actor niegue haberle sido infiel durante uno de sus viajes a Argentina. La también actriz conversó con un conocido programa de espectáculos para contar más detalles de cómo se enteró que Julián la traicionó.

Recordemos que, hace unos días Julián Zucchi afirmó que su expareja tenía acceso a todos sus cuentas en redes sociales, además de tenerlo monitoreado por un GPS, donde Yiddá vio que él estaba visitando a una amiga y lo interpretó como infidelidad.

La protagonista de '¿Ahora somos tres? sí, mi amor' conversó con un conocido programa espectáculos para contar más detalles de cómo descubrió la infidelidad de su expareja. Según Yiddá, todo fue mediante Google Maps y negó tajantemente que le haya colocado un GPS.

"Que salga Julián a decir que yo le he puesto un GPS, excede la palabra caradura. (...) Lo que él no sabe y se lo voy a decir aquí en televisión nacional para que no lo vuelva a repetir es el Google Maps papito, borra tus historiales", sostuvo.