Yiddá Eslava destruye a Julián por dejar que Priscila Mateo entre a su casa: "A mi novio se lo prohibió"

16/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava ha vuelto a causar polémica al revelar que Julián Zucchi le fue infiel en un pasado viaje a Argentina. La actriz se conectó con un conocido programa de espectáculos para contar más detalles de ello, además, arremetió contra su ex pareja y la reportera Priscila Mateo.

La también influencer se mantuvo firme su posición de el actor la traicionó hace mucho tiempo y debido a eso terminaron en su matrimonio.

Además, lamento que el argentino haya dejado que su actual saliente ingrese a su departamento, cuando ella le prohibió que su novio, el fotógrafo Ángel Fernández, ingrese al departamento donde vive con sus hijos, aunque ellos no estén.

"Me vienen jorobando por mi relación con Ángel... Ángel no podía pisar mi casa aunque no estén mis hijos ni para invitarle un café", dijo Yiddá Eslava.

Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando contó que después de haber puesto fin a su matrimonio, Julián le seguía reclamando por cosas que ya no venían al caso, ya que no eran pareja. " Seguía tomándose atribuciones que no le correspondían", sentenció.

¿Qué opina Julián de la relación de Yiddá y Ángel?

Hace un tiempo, cuando Yiddá Eslava confirmó su relación con el fotógrafo Ángel Fernández, Julián Zucchi contó que ello le significó un duro golpe, por lo que le pidió a su expareja que tenga consideración.

"Él, que vivía en Cusco, se viene a vivir a Lima, frente a la casa donde yo vivo, entra a mi estudio de grabación que compartimos con Yiddá, a trabajar ahí... a las 2, 3 semanas de conocerlo... yo no coincidía con él... después que ella anuncia su relación con Ángel, sentí un dolor, no me sentí, no era cómodo, le pedí que no me hable de él", declaró.

Yiddá tiene pruebas de la infidelidad de Julián

Yiddá asegura que sus sospechas de infidelidad partieron desde que Julián recibió un extraño mensaje en su celular, luego de eso todo cayó por su propio peso.

"Vuelvo a ver un mensaje efímero y la chica escribe 'Ay, si vas a ser un Instagram falso, ponle una imagen de un perrito para creerte que es verdadero'. Chapé el celular y me bastaron 3 horas. Descubro el Instagram falso, vi el gps de Google Maps, hilé los mensajes y listo", relató Eslava.

"Tuvieron lo que tuvieron y también tengo pruebas de eso y de que tomaron vino. Su papá sabe bien que es verdad porque me escribió. Yo tengo pruebas. Tengo un audio de Julián declarándolo", agregó.

Es así que, Yiddá Eslava volvió a critica a su expareja Julián Zucchi, esta vez por dejar que Priscila Mateo entre a su casa, cuando ella lo tenía prohibido con su novio Ángel Fernández.