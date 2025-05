Leslie Shaw arremete contra Yahaira Plasencia por hacer covers: "¿Quién es ella? No es nadie"

14/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la antesala del All Music Fest 3, Leslie Shaw se pronunció duramente contra los cantantes locales que solo hacen covers. La apodada 'Barbie de la Cumbia' dijo que no tiene consideración por los que no han triunfado con temas propios, y lanzó un comentario directo hacia Yahaira Plasencia.

Leslie Shaw minimiza a Yahaira Plasencia

Leslie Shaw no ocultó su incomodidad hacia los artistas que eligen interpretar covers en vez de crear sus propias composiciones. La cantante se refirió directamente a su reciente enfrentamiento con la folclórica Elvia Abril, quien habría estado interpretando 'Hay Niveles' sin autorización legal ni reconocimiento por derechos de autor.

"En verdad, los artistas que hacen covers no tienen mi respeto, para nada, porque es robar", señaló Leslie Shaw al hablar del tema.

Entre sus críticas, Leslie Shaw también apuntó a Yahaira Plasencia, quien es reconocida por interpretar temas ya conocidos de otros cantantes: "¿Yahaira? ¿Quién es ella? No es nadie. Cuando tenga una canción inédita que sea un éxito, va a tener mi respeto".

Al escuchar que Yahaira Plasencia se encuentra de gira en Argentina y ha sido llamada "La Diosa de Perú" por ciertos medios, Leslie Shaw no dudó en expresar que no está de acuerdo y aprovechó para desacreditar el supuesto logro.

"Debe estar regia, pero cualquiera puede pagar a un jefe de prensa e ir a los programas. Es lo más fácil que hay, pagar e ir a los programas. Lo más difícil es ser exitosa con una canción inédita", señaló.

Leslie Shaw discute con cantante folclórica

El pasado domingo, 11 de mayo, Leslie Shaw y la cantante folclórica Elvia Abril se vieron las caras en el aeropuerto de Buenos Aires, generando tensión entre ambas. Ninguna sabía que coincidirían tras presentarse en la misma discoteca la noche anterior.

Leslie Shaw no tuvo reparos en reclamarle en público por seguir cantando su tema sin permiso: "Te parece llegar a un acuerdo con mi abogado, él se apellida Rodríguez. Si quieres dame un teléfono para llegar a algo. Me comentó que se pusieron malcriados con ellos".

En su defensa, Elvia Abril aseguró que hizo el intento de hablar con los representantes de la 'Barbie de la Cumbia', pero no tuvo suerte: "Habíamos hablado con Gabriela... No, cuando hablé le dije vamos a llegar a un acuerdo y me dijo no, no, y no quiso".

Leslie Shaw dejó clara su postura sobre Yahaira Plasencia y su enfoque en los covers, generando controversia con sus fuertes declaraciones. Lo cierto es que ambas cantantes siguen cosechando éxitos, aunque no exentas de polémica.