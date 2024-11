Lis Padilla se somete a cirugía estética e IMPACTA a sus seguidores con su nueva FIGURA

Lis Padilla, tiktoker conocida por su popular trend 'Son de amores', sigue impactando a sus seguidores al compartir un video de cómo quedó su figura física tras someterse a una delicada cirugía estética.

La tiktoker peruana habría tomado esta decisión de cambiar su físico poco tiempo después de su separación con Enrique Hildebrandt Panduro conocido como 'El hombre de la casa', a quien incluso acusó de quedarse con su auto y no hacerse caso de sus hijos.

A través de sus redes sociales, Lis Padilla decidió subir algunos videos donde se la ve momentos previos y post a su intervención quirúrgica como una lipotransferencia, un procedimiento en el que se extrae grasa de una parte del cuerpo para ser reinyectada en otra.

Tras haber sido dada de alta, Padilla no dudó en volver a subir una nueva publicación en sus redes sociales y realizar su peculiar baile, con que obtuvo popularidad en el país, con una gran sonrisa y emocionada por la nueva etapa que vive en la actualidad.

Asimismo, dio detalles sobre su operación y lo que implica su nueva rutina alimentaria para cuidar el trabajo realizado por los especialistas, que permitieron que no existan ninguna complicación durante el proceso.

"Ya me dieron de alta, ya estoy regresando a casa para tomar reposo y pues me estoy yendo en esta posición por lo que me han hecho en mis glúteos", comentó Lis Padilla con la picardía que la caracteriza.