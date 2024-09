Lis Padilla aparece en camilla tras anunciar el fin de su matrimonio en redes sociales: ¿Qué le pasó?

Lis Padilla, influencer que logró la fama gracias al popular trend 'Son de Amores, preocupó a sus fanáticos, luego de anunciar el fin de su matrimonio y aparecer en la camilla de un centro médico.

La popular tiktoker, Lis Padilla, sorprendió a más de uno al confirmar que su matrimonio atraviesa una terrible crisis y, por lo tanto, había decidido separarse definitivamente.

La noticia la dio a través de su cuenta oficial de TikTok; sin embargo, la influencer volvió a causar gran preocupación entre sus seguidores, luego de publicar una imagen en la que aparece recostada sobre una camilla y con una aguja en el brazo.

Dicha publicación estuvo acompañada por la canción 'Vivo Por Ella' de Andrea Bocelli y Karol G, causando aún más misterio entre las personas que la siguen desde que inició su carrera como artista.

Lis Padilla aparece en una camilla.

Es importante precisar que, hasta el momento, Padilla no se ha pronunciado respecto al tema, por lo que todo indicaría que el peculiar storie se trataría nada más y nada menos que de exámenes de rutina o una posible descompensación a causa del mal momento que viene atravesando con el padre de sus hijos.

En una reciente transmisión de TikTok, Lis Padilla anunció que había decidido separarse de su esposo, 'El hombre de la casa, Enrique'. Según sus propias palabras, luego de siete años, se habría generado una crisis en su relación debido a que actualmente se encuentra residiendo en Lima por el contrato que tiene como figura de 'El Reventonazo de la Chola'.

"Quiero traer a mis hijos, pero él no está de acuerdo. Me dice: 'No hagas que te haga quedar mal en las redes sociales'", dijo en un primer momento.