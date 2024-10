Tiktoker Lis Padilla denuncia a su esposo por apropiarse de su carro y desatender a sus hijos

Lis Padilla, famosa tiktoker reconocida por su coreografía de 'Son de amores', vuelve a estar en el centro de la controversia en redes sociales. Esta vez, denunció a su esposo Enrique Hildebrandt de apropiarse de bienes adquiridos con su dinero y de no asumir su responsabilidad económica con sus hijos.

La creadora de contenido Lis Padilla, quien alcanzó fama internacional por sus videos virales, sorprendió a sus seguidores al realizar fuertes acusaciones contra su esposo Enrique Hildebrandt.

Según Lis Padilla, Enrique Hildebrandt se ha quedado con un carro que ella compró con su propio dinero, además de no contribuir al bienestar de sus hijos.

"Él me dice que yo no le he pagado un sueldo por los videos en los que él aparecía en Facebook. Pero, ¿acaso debo pagarle un sueldo siendo mi esposo?", cuestionó indignada en uno de sus videos.