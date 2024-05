¿Humillación? Mujer hace confesar a su esposo su infidelidad ante la cámara: "Ponte de rodillas"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito y polémico caso, como el compartido en X (antes Twitter), donde una mujer no dudó en reclamarle y exigir a su esposo que confiese "de rodillas" su infidelidad sin importarle el qué dirán de los demás.

Muchas parejas viven momentos felices hasta la eternidad. Sin embargo, no todos lo hacen por distintos problemas, discusiones y, especialmente, porque uno de ellos 'sacó los pies del plato' rompiendo así por completo toda la confianza que había en la relación.

En el material audiovisual, de solo cinco minutos y 20 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre aparece acongojado y con gesto de arrepentimiento ante la cámara del celular de su esposa, quien le pide que le explique a todos por qué le debería pedir perdón.

El sujeto comienza a indicar que le fue infiel con una amiga cercana a ambos y se arrepiente de "no aprender a valorarla".

"Mi amor quiero pedirte que me perdones por haber sido un est*pido, por no respetarte, por no valorarte, por echar a la borda todo nuestro amor, los años de cariño que tuvimos, todos los planes que hicimos por alguna est*pida razón. (...) Te fui infiel", dice el hombre lamentando su acción.