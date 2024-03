¡Lo destrozaron! Nicola Porcella es criticado por servir ceviche con piedras en restaurante mexicano

Tras su paso por 'La Casa De Los Famosos', Nicola Porcella se ganó el corazón de muchos mexicanos y se ha convertido en una de las figuras más resaltantes, pues ahora también es parte de una gran telenovela de Televisa. Además, dio su gran salto como empresario y se animó a inaugurar un restaurante de comida peruana, sin embargo, no imaginó que sus potajes no serían del agrado de los paladares más exquisitos del país azteca.

Todo empezó cuando el chef Christopher Basteris hizo una reseña tras visitar su establecimiento, ya que al pedir ceviche, este fue servido en una copa y con piedras, como decoración.

En las imágenes que se mostró, se puede ver que en la carta se promociona el "Ceviche el novio de México"; sin embargo, al pedirlo este parecía más una leche de tigre y los aros de calamar estaban "decorados" con una piedras blancas.

"Eso blanco son piedras. Jamás debes poner en un plato algo que no se coma ", comentó el afamado crítico e influencer.

Como era de esperarse, inmediatamente, 'América Hoy' se comunicó con el afamado chef, Christopher Basteris, y sorprendió al revelar que conversó con Nicola Porcella sobre la experiencia que tuvo en su restaurante, pues consideró que no ha seguido los parámetros que existen en un restaurante.