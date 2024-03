¡Indignado! Guty Carrera es eliminado de 'La Casa De Los Famosos' y hace insólito pedido

Guty Carrrera perdió la competencia y fue eliminado de 'La Casa De Los Famosos'. Como todos saben, el afamado 'Potro', nunca logró conquistar a los seguidores del reality y, en reiteradas oportunidades, recibió duras críticas por parte de sus compañeros. Además, en una ocasión fue víctima de un ataque en las afueras del local de grabación.

Al no haberse convertido en el favorito del programa y no haber conseguido una legión de fans, como lo hizo Nicola Porcella, el hijo de Edith Tapia se convirtió en el octavo eliminado del concurso y sus detractores celebraron este resultado. Sin embargo, lo que llamó la atención fue un curioso pedido que hizo el exchico reality.

Como se mencionó, para alegría de todos sus 'haters', Guty Carrera fue eliminado de 'La Casa De Los Famosos' la noche del lunes 18 de marzo. El 'Potro' fue el participantes con menos votos del público; mientras que Cristina regresó a la Casa desde el Salón de los Usos Múltiples (SUM). Ante este escenario, el modelo le hizo un insólito pedido a su compañera.

"Felicidades... diles que no pierdan su escencia, que sean felices... no te olvides de decirles porfa y no cambies tu escencia tampoco... y te puedo pedir un último favor, desenmascara a todos ¿okey?", dijo el peruano.