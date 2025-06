¿Pasó la página? Jackson Mora se luce con joven anfitriona tras firmar divorcio con Tilsa Lozano

12/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este 11 de junio, el nombre de Jackson Mora, la ahora expareja de la popular Tilsa Lozano, volvió a sonar con fuerza ¿El motivo? Unas imágenes que se volvieron virales como la espuma, donde se le veía muy cerquita de una anfitriona en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Los rumores de un nuevo romance no tardaron en desatarse, pero el boxeador salió con todo para aclarar el asunto.

¿Jackson Mora superó a Tilsa Lozano?

Resulta que, según lo expuesto por Magaly TV, La Firme, la joven en cuestión fue identificada como Jennifer Barreto. Y claro, la imagen de ambos en el terminal aéreo desató todo un revuelo.

Se les vio juntos, saliendo en el mismo vehículo, y lo más "suspicaz", como diría la 'Urraca', estaban solos, lo que para muchos, ya era señal de un "aquí hay algo". La cercanía entre ellos, obvio, alimentó aún más las sospechas de que Jackson Mora ya había pasado la página y estaba en plan de reconquistar el amor.

La persona que los vio, ni corta ni perezosa, contó con lujo de detalles: "Tengo un video en el que se ve que iba con esa chica. Cuando notaron que lo estaban reconociendo, él la dejó atrás y caminó adelante, pero al final salieron juntos en el mismo auto".

La verdad de Jackson Mora

Pero para sorpresa de muchos, el propio Jackson Mora salió al frente para poner los puntos sobre las íes y desmentir los rumores. Con esa firmeza que lo caracteriza en el ring, el boxeador le dijo a las cámaras de Magaly TV, La Firme: "Es gente de mi staff, hermano. No, todavía no (estoy rehaciendo mi vida)".

Y es que, para Jackson Mora, estar en el ojo de la tormenta mediática no es novedad. Su relación con la exvengadora Tilsa Lozano lo ha mantenido en boca de todos por mucho tiempo.

Recordemos que en abril, Tilsa Lozano anunció entre lágrimas el fin de su matrimonio. "Hace dos meses estoy separada, no he hablado nada porque es un tema delicado, uno no toma decisiones de un día para el otro", confesó durante su programa.

Aunque las imágenes de Jackson Mora y la anfitriona desataron una ola de especulaciones, el boxeador ha sido contundente al aclarar la situación. Los rumores de un nuevo romance han sido desmentidos, dejando en claro que, por el momento, el ex de Tilsa Lozano no tiene planes de rehacer su vida amorosa.