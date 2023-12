Lucía de la Cruz se quiebra EN VIVO tras presentar a su última hija con una conmovedora canción

31/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Lucía de la Cruz ha protagonizado un momento lleno de emociones en el programa '¿Cuál es el verdadero?', al presentar por primera vez en televisión a su hija menor, fruto de su relación con el fallecido Percy García. Con lágrimas en los ojos, la artista dedicó una conmovedora canción y cariñosas palabras a su hija, creando un ambiente de intimidad y cariño.

¡Emotivo momento!

En una dinámica del programa que desafiaba a los participantes a adivinar quién era la verdadera hija de Lucía de la Cruz, la cantante optó por expresar su amor de una manera única. Al ritmo de la canción 'A puro dolor' de Son by Four, la artista conmovió a la audiencia, mostrando no solo su habilidad vocal sino también su profundo amor por su descendiente.

Durante el proceso de revelar la identidad de su hija, Lucía de la Cruz compartió hermosas palabras y gestos de cariño con cada concursante. Sin embargo, fue al encontrarse con su hija Génesis Xiomara que la emoción alcanzó su punto álgido. Un abrazo conmovedor selló este momento especial, marcando el debut televisivo de la hija de la reconocida cantante.

"Ella es Génesis Xiomara García de la Cruz hija de mi Percy, del amor más grande de mi vida, su padre se fue al cielo cuando ella tenía un año, Xiomara ya tiene 23 años, le falta muy poco para recibirse como profesora para niños especiales, ahora termina esta carrerita y quiere estudiar psicología [..] Mientras que yo estoy viva y coleando, para adelante", dijo Lucía inicialmente.

"Eres la razón de mi vida"

Por su parte, la hija de Lucía de la Cruz y Percy García, también tuvo la oportunidad de dirigirse al público y expresar su orgullo y amor por su madre. "Estoy orgullosa de ti. Soy muy reservada, no me gusta mucho la televisión, pero por ella estoy aquí porque la amo, ella es todo para mí y eres la razón de mi vida. Te amo", afirmó la joven.

Sin duda este momento conmovió a los personajes invitados. Josimar, Milena Zárate y Mónica Torres se quedaron boquiabiertos tras conocer a la última hija de la intérprete de 'Yo Perdí el Corazón'.

Este encuentro íntimo no solo revela el lado más personal de Lucía de la Cruz sino que también resalta la importancia de la familia en su vida. La conexión genuina entre madre e hija ha tocado los corazones de la audiencia, brindando un vistazo único a la vida privada de esta destacada figura de la música criolla