Milena se pronuncia tras advertencia de Maicelo: "Con un par de cositas, le bajo todas sus cartas notariales"

¡No se sueltan! Milena Zárate se pronunció luego de que Jonathan Maicelo anunciara en televisión nacional que le envió una carta notarial por haber hablado de él ¿Qué dijo?

Recientemente, la colombiana decidió responderle a la expareja de Samantha Batallanos, afirmando que el boxeador tendría que ponerse a preparar una gran cantidad de cartas notariales si ella decide seguir hablando, situación que, según indicó, no le convendría.

Asimismo, dijo que le parece extraño que Maicelo no recuerde dicho episodio que vivieron ambos en Nueva York, asegurando además, que si continúa enviándole más cartas notariales, ella con un "par de cositas" podría desacreditar los documentos.

"Si él no lo recuerda, cómo puede decir que es mentira. Si no lo recuerda es porque bueno... tendrá memoria de no sé... de pollo. Ya no es mi culpa, que no lo recuerde, no quiere decir que no haya pasado, eso y muchísimas cosas más. El problema es que va a tirar su platita a la basura porque yo se las bajo rapidito con un par de cositas y le bajo todas sus cartas notariales", agregó.