Macarena Gastaldo expone a Samantha Batallanos tras ampay con Maicelo: "Fue su peor desliz"

Samantha Batallanos ha vuelto a generar polémica luego de ser ampayada con el boxeador Jonathan Maicelo, a quien denunció por maltrato físico y psicológico hace unos meses. Ahora, su amiga Macarena Gastaldo ha salido a declarar sobre el bochornoso hecho y lamentó que su amiga esté involucrada nuevamente con su expareja.

Cómo se recuerda, Samantha fue brutalmente golpeada por Maicelo al interior de un taxi en el distrito de San Isidro. A raíz de ello, la modelo pidió medidas de protección y fue ayudada por el Ministerio de la Mujer para superar el traumático episodio que vivió con el empresario.

La modelo argentina tuvo una reunión con Samantha hace dos días y un conocido medio le preguntó qué opina sobre las imágenes donde Samantha aparece con Maicelo.

Macarena lamentó que su amiga esté nuevamente involucrada con el popular 'Batería', ya que en más de una oportunidad Samantha contó que la golpeó y maltrató sin importar que hubiera gente alrededor.

"Conversé con ella, pero eso queda para las dos. Ya está hecho. La verdad es que no sé qué pasó por su cabeza (para verse nuevamente con Maicelo), no sé qué le pasó, fue su peor desliz", agregó.

Finalmente, espera que Samantha pueda entrar en razón gracias a los consejos que le dieron sus amigas. "Sí. Sus amigas ya le hemos hablado bastante", concluyó.

La modelo estuvo muy activa en sus redes sociales desde ayer viernes 19 de abril y se dejó ver animando un evento en una conocida discoteca. Luego volvió a su departamento y grabó una historia donde habla sobre su encuentro con Maicelo.

"Cumplimos con el trabajo y ahora a descansar. Todos estos días he estado bastante sola, afrontando todo, pero me gusta porque así estoy conmigo misma y eso es muy importante en situaciones y adversidades", dijo la modelo .

"Así ustedes vean que mi contenido siempre va a ser tener un lado lúdico, no se confundan. No quiere decir que no soy consciente de todo lo que está sucediendo", agregó.