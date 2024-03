Peruano trabaja en España y sorprende con su historia de vida: "Todo para mi hija, para mí nada"

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores, como el compartido en TikTok, donde un hombre peruano contó a qué se dedica desde que decidió salir del país y llegar a España para poder sacar adelante a su familia, especialmente a su hija.

Muchos padres demuestran que son capaces de todos por sus hijos para que nunca les falte nada sin importar la edad que tengan, dándoles siempre su apoyo incondicional cada vez que lo necesiten.

En el material audiovisual, de solo tres minutos y 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven decide recorrer las calles de Madrid, en España para conocer qué es lo que le da sentido a la vida de las personas. Durante su trayecto entrevista a un hombre identificado como Mateo, quien estaba disfrazado del personaje de Pinocho.

"¿Qué es lo que da sentido a tu vida?", preguntó el joven, a lo cual Mateo dijo muy decidido y orgulloso: "Mi hija". También reveló que salió de Callao para poder encontrar una oportunidad laboral en el extranjero, por lo cual, ahora trabaja vendiendo globos decorados disfrazado del personaje popular de Disney.

A pesar de los problemas o vicisitudes que encuentre en el camino trata de salir adelante porque todo lo que hace es por su hija, "la luz de sus ojos", ya que le gustaría que con el dinero que va recaudando, pueda darle una mejor calidad de vida.

"Por eso estoy acá trabajando. Tengo una familia, me busco la vida, a veces trabajo mudanzas y otras cosas, por eso estoy aquí. Cuando llegué aquí a España, a veces me iba a los supermercados Mercadona a pedir ayuda por mi hija, tenía que traer 15 euros diarios o 10 siquiera, pero algo tenía que traer para que mi hija comiera porque si no, no me quedaba tranquilo. (...) Todo para mi hija, para mí nada, hasta ahora para mí nada. Me ves siempre con la misma zapatilla, la misma ropa", dijo Mateo.