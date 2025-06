Ricardo Gareca sobre su paso por la Selección Peruana: "Peleamos todo y la gente no se olvida"

El exentrenador de Chile, Ricardo Gareca, repasó su trayectoria como director técnico profesional y recordó su paso por la Selección Peruana.

En entrevista para 'Velez670 Radio', el 'Tigre' mencionó al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, destacando que él lo respaldó en su cargo, pese al mal momento que atravesaba la 'Blanquirroja' al inicio de su proceso.

Asimismo, Gareca indicó que en su tiempo por la 'Bicolor' pudo pelear por objetivos importantes como las Copas Américas y Eliminatorias Sudamericanas, lo cual incluye una clasificación al Mundial de Rusia del 2018. Además, agradeció el cariño que le brindan los hinchas peruanos.

"Yo tuve varios dirigentes en mi carrera que me respaldaron. En Perú, Edwin Oviedo (...) En Perú, fueron siete años y medio en los que la selección estuvo peleando todo. Peleamos todo y esas son cosas que la gente no se olvida y te lo reconocen siempre", declaró.

Al ser consultado sobre su futuro, el estratega indicó que se siente capacitado de tomar las riendas de un nuevo equipo, a pesar de los malos resultado al mando de la 'Roja'.

Como se recuerda, el periodista colombiano Steven Arce reveló que la dirigencia de América de Cali no quedó del todo contenta con el trabajo de su actual director técnico, Jorge 'Polilla' da Silva por lo que Ricardo Gareca comenzó a sonar para ser su reemplazante.

"El futuro mío es incierto. Siempre esta carrera es un poco incierto porque no sabemos para donde vamos. Pero ahora trato de acomodarme otra vez en Buenos Aires. Fue un año y pico bastante duro en Chile . Entonces, ahora a tratar de acomodarme y después lo que me llegue. Si surge algo que me guste, me pongo a trabajar", acotó.

Además, el 'Tigre´ no descartó la posibilidad de tomar un puesto dirigencial, pero dejó en claro que aún tiene en mente seguir dirigiendo.

"¿Mánager? No se me ha cruzado por la cabeza. Por ahora sigo pensando como técnico. Ya tengo una edad avanzada, pero me siento bien, con fuerza como para estar al frente de un equipo. No es un puesto que me desagrada porque el mánager también toma decisiones, pero sigo pensando como técnico", agregó.