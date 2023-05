Macarena Vélez habla sobre su uso de filtros en Instagram: ''Soy consciente de que mi contextura es gruesa y grande''

En la reciente edición del programa 'Amor y Fuego', la modelo e influencer, Macarena Vélez, fue consultada por eso uso excesivo de filtros en las fotografías que comparte en sus redes sociales.

Durante la entrevista que tuvo con Rodrigo González y Gigi Mitre, la influencer señaló que ha dejado de usar retoques en las fotos que sube a sus redes, las cuales son vistas por muchos de sus seguidores, y que si alguna vez optó por usarlas fue porque tuvo ''altos y bajos'' en su vida.

"Sí, yo uso filtros y en algunas ocasiones no uso. En realidad yo manejo mis redes como a mí me gusta manejarlas. Le pongo más color, hay ángulos donde se te ve mejor'', inició diciendo la modelo en respuesta a la consulta de 'Peluchín'

Además recalcó que es consciente de que su contextura corporal es gruesa y grande.

''En realidad soy consciente de que mi contextura es gruesa y grande, pero si por ahí hay ángulos que no me gustan, yo lo cambio porque son mis redes sociales" , dijo Macarena de forma muy tajante.

También comentó respecto a cómo es que se toma las fotos, pues existen águlos que la benefician

"Tomo fotos en angular porque es lo que me gusta. Si en algún momento lo hice pues normal y ahora ya no lo hago. Hubo momentos donde he estado subida (de peso) y en otros donde he estado delgada. Creo que todos pasamos por un preceso y yo lucho por ser una mejor versión de mí misma todos los días", expresó la influencer.