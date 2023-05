Macarena Vélez habla sobre sus sentimientos hacia Said Palao y lanza dardo a Alejandra Baigorria

Volvió a tocar el tema. Macarena Vélez se volvió a referir al tema de Said Palao, pues se sentó con Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre para aclaras las dudas sobre sus sentimientos hacia el actual novio de Alejandra Biagorrria, quién fue su amiga hasta hace algunos años.

La influencer expresó que su amistad con la popular 'Ale' quedó en el pasado, porque ella decidió marcar distancia de la rubia después que la 'gringa de Gamarra' empezara una relación con su expareja, Said Palao.

En la misma línea, aclaró si aún considera a Alejandra como una amiga, ya que ella se habría metido en la relación de ambos, y la rubia fue tajante en su respuesta.

En otro momento, la rubia también confesó que le contaba sus cosas a su entonces amiga, pero que todo eso ya quedó en el pasado.

"SÍ, claro. Lo hecho, hecho está, lo pasado, pasado. Pero que no lo he superado... por Dios" , expresó.

Finalmente, descartó que Baigorria en algún momento le haya comentado que estaba empezando a salir con Said, a los que ella respondió: "No, jamás".

Alejandra Baigorria, estuvo como invitada hace unos días en el programa dirigido por Rodrigo González y Gigi Mitre, "Amor y fuego", donde los conductores no pudieron evitar preguntarle sobre las recientes declaraciones de la influencer Macarena Vélez, quién dijo que se sintió "traicionada" por la empresaria, al enterarse que inició una relación con su expareja Said Palao.

"Ahí veo un tema de no superación, porque yo tengo un ex como Arturo, y a mí ya no me importa y no tengo problemas que salga con ninguna del medio, porque ya no tengo ningún tipo de sentimiento hacia él, es como una persona más en el mundo", dijo al inicio.