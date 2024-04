Magaly arremete contra las declaraciones del presidente de gremio de cirujanos: "Vergüenza de médico"

En su último programa, la conductora de televisión Magaly Medina no dudó en expresar su indignación tras los comentarios recientes del presidente de un gremio de cirujanos en relación con la trágica muerte de la reconocida cantante folclórica, conocida como la 'Muñequita Milly'.

Medina lanzó duras críticas hacia Enrique Ríos Hidalgo por sus declaraciones a la prensa, las cuales consideró insensibles y carentes de empatía.

En una entrevista a un programa de Latina, el doctor Enrique Ríos, presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SPCPRE) respondió si la artista se podía realizar este tipo de tratamientos estéticos en la clínica calificada como "de baja complejidad".

"No tenemos el expediente a la mano. No sabemos dónde se ha operado realmente, no tenemos la historia clínica donde vemos si se ha seguido el debido procedimiento", respondió el cirujano.