Muñequita Milly: Infiltrado del Dr. Fong habría entrado a la Morgue y familiares llaman a la PNP

El cuerpo de la Muñequita Milly permanecieron en la Morgue Central de Lima, donde fueron preparados para su posterior velorio. Sin embargo, un extraño incidente ocurrió en el interior de este lugar, pues los familiares de la cantante folclórica denunciaron la presencia de un infiltrado.

De acuerdo al programa 'Todo se filtra', la familia de la Muñequita Milly habría descubierto a un infiltrado del Dr. Fong tomando fotos y enviándoselas al controversial médico.

Minutos más tarde, un familiar de la cantante salió de la Morgue de Lima y se dirigió hasta un patrullero, desde donde bajó un policía que ingresó al lugar. Sin embargo, el agente policial no quiso brindar declaraciones a la prensa.

Asimismo, una pariente de la artista folclórica explicó que el sujeto estuvo durante mucho tiempo junto a los allegados de la fallecida y hasta se tomaba atribuciones en lo que respecta al tratamiento del delicado tema.

"Recién ha venido hoy día. No lo conocíamos, qué tenía que hacer arriba él (...) A todo el mundo le decía... a la mamá de Milly le decía 'señora si vas a llorar, no entres a cambiar a tu hija', 'tú sí, tú no'. Por tomarle fotos al cuerpo, casi se ha caído. Se hizo pasar como trabajador pero no es trabajador de nada, por eso le quitamos el celular y le encontramos las conversaciones", comentó para Trome.