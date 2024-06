Periodista de ATV confiesa que sigue los movimientos de su esposo por GPS: "¿Qué tiene de malo?"

14/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una periodista de de ATV, conocida por su estilo directo y carismático en la televisión peruana, se encuentra en medio de la controversia tras revelar públicamente que ella y su esposo utilizan GPS para rastrearse mutuamente. Esta confesión desató un debate acalorado con Mónica Cabrejos, quien criticó fuertemente esta práctica.

Conductora de ATV y su polémica revelación

Durante una emisión del programa de ATV Noticias Edición Matinal, Julio Fernández y Mari Calixtro recibieron a Mónica Cabrejos como invitada para discutir sobre celos y toxicidad en las relaciones.

El tema del GPS surgió cuando Julio Fernández planteó un ejemplo sobre activar el GPS para monitorear a una pareja. Mari Calixtro defendió esta práctica argumentando que es una cuestión de seguridad saber dónde se encuentra la pareja.

"¿Por qué no?, ¿qué tiene de malo?, es un tema de seguridad (...) Porque es bueno para saber si estás tranquilo, es un tema de seguridad del país, no tiene nada de malo que sepa dónde está", dijo la conductora de ATV.

Sin embargo, Mónica Cabrejos contradijo esta postura, señalando que el GPS puede generar más ansiedad y no promueve una comunicación sana en la pareja. "Yo, particularmente, no recomiendo el GPS, te voy a explicar por qué", inició la exconductora de 'Al sexto día'.

"Hay gente que está tan preocupada. Vamos a tomar el caso de Mari (entre risas), porque posiblemente tú estés tan preocupada por tu pareja, por tu esposo, para saber que llegó bien, que le vaya a pasar algo, pero en un momento el GPS te marca una dirección que tú no conoces, algo de la oficina se detuvo en un bar, pero de repente él fue a la tienda que está al costado y no fue al bar, el GPS no es exacto", agregó.

Mari causa susto a voleibolista de Alianza Lima

Durante la mañana del 01 de mayo, las voleibolistas de Alianza Lima, Clarivett Yllescas, Esmeralda Sánchez y Maeva Orlé, quienes son campeonas de la Liga Nacional de Vóley 2024, decidieron mostrar algunos de sus saques y habilidades al equipo de ATV Matinal. Sin embargo, una de ellas acabó siendo el blanco involuntario del 'mate' de Mari Calixtro.

La conductora de ATV sacó con mucha fuerza durante la visita de las voleibolistas, haciendo que la pelota casi golpeara el rostro de una de las ganadoras del equipo. Este incidente no solo provocó risas en el set.

Sin lugar a dudas, la confesión de la periodista de ATV sobre el uso de GPS para rastrearse mutuamente con su esposo ha desatado un intenso debate público.