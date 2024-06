Magaly desata su furia contra médico estético por uso indebido de su imagen: "Nunca me ha tocado la cara"

Magaly Medina, reconocida figura del entretenimiento en Perú, ha generado controversia en redes sociales al denunciar públicamente el uso indebido de su imagen por parte de un médico estético. La 'Urraca', como es conocida, emitió un fuerte comentario a través de sus historias de Instagram, deslindando cualquier relación con el doctor y solicitando que cese el uso no autorizado de su figura para promocionar procedimientos estéticos.

El médico estético Edward Serrano, bajo el lema "Ayudo a mejorar tu imagen practicando belleza segura", utilizó videos con la imagen de Magaly Medina para explicar tratamientos realizados en su centro médico.

Ante esto, Magaly Medina expresó su indignación, aclarando que nunca ha sido paciente del médico estético y que dicha publicidad podría inducir a error a sus seguidores. En sus declaraciones, la 'Urraca' enfatizó la falta de ética al utilizar su imagen sin consentimiento y advirtió sobre las consecuencias legales de tales acciones.