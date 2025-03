Magaly fulmina a Janet Barboza por "protagonismo" en velorio del 'Russo': "La gente no quería ver tu cara"

Magaly Medina no se guardó nada y arremetió contra Janet Barboza por su presencia en el velorio de Paul 'Russo' Flores. La conductora criticó la manera en que 'América Hoy' cubrió el evento, señalando que en momentos de duelo, los periodistas no deben buscar protagonismo.

Desde el inicio de 'Magaly TV, La Firme', la conductora resaltó la importancia de recordar a Paul 'Russo' Flores con respeto y dignidad.

Durante la transmisión, se presentaron imágenes del funeral, donde cientos de seguidores y seres queridos se reunieron para despedirse del vocalista de Armonía 10.

La periodista destacó la tristeza e indignación generadas por su trágica muerte, resaltando la alarmante situación de violencia y extorsión en el país.

Antes de profundizar en el homenaje, Magaly Medina criticó duramente el enfoque que 'América Hoy' dio al velorio de Paul Flores.

La periodista se mostró indignada por la presencia de Janet Barboza en Piura, quien, a pesar de no ser reportera, fue enviada a la cobertura. "Nosotros, como periodistas, no podemos buscar protagonismo en momentos de dolor como este ", sentenció.

Magaly consideró inapropiado que la producción del programa de Ethel Pozo haya tratado la presencia de Janet Barboza como si se tratara de una figura política.

Además, enfatizó que la noticia debía centrarse en la despedida del cantante de Armonía 10 y no en la imagen de una conductora de televisión.

"La gente no quiere ver tu cara, quiere ver a la familia, quiere ver el ataúd (...) Nosotros los periodistas no somos los protagonistas. El trabajo es hacer un enlace con la noticia, no tapar la visión de lo que la gente quiere ver", señaló.