Murió Paul Flores: Esposa protagoniza DESGARRADORA escena durante homenaje al 'Russo' en Piura

La esposa de Paul Flores no pudo evitar romper en llanto durante el homenaje que se realizó en Piura para despedir a Paul Flores, integrante de Armonía 10, asesinado tras el ataque perpetrado contra el bus de la orquesta de cumbia el último domingo.

¡Entre lágrimas! Carolina Jaramillo fue captada por los presentes al homenaje que reunió a destacadas figuras del ámbito artístico para despedir a su colega y gran amigo, conocido popularmente como el 'Russo', quien perdió la vida víctima del crimen organizado y la inseguridad ciudadana en el país. La esposa de Paul comenzó a llorar desconsoladamente, mirando hacia el escenario y al lado de su pequeño hijo.

La reacción de Jaramillo refleja el gran dolor que vive su familia tras la trágica pérdida del 'Russo', quien alegraba a todo el país con su talento para el canto al interpretar icónicos temas de la histórica agrupación. En el video también se aprecia a otras personas acongojadas y recordando el legado del artista en la cumbia peruana. Muchos portaban pancartas con mensajes de despedida y otros dejaban arreglos florales alrededor del escenario.

Otros de los cantantes presentes en el homenaje que no pudo evitar conmoverse por la partida de Flores fue Leslie Shaw. La rubia cantante interpretaba el tema 'Pendejerete', que grabó junto al desaparecido 'Russo', al lado de Irvin Saavedra, otro de los vocalistas de la agrupación norteña.

Esposa de Paul Flores rompe en llanto por la muerte del cantante de Armonía 10.

Como se recuerda, tras conocer la muerte de su esposo, Carolina Jaramillo dedicó un sentido mensaje a su compañero de vida, que no podrá estar más a su lado por culpa de la delincuencia.

"Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto. Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?", expresó.