Esposa de Paul Flores, con el corazón destrozado, dedica emotivo mensaje a su hijo tras asesinato del 'Russo'

La muerte de Paul Flores García, conocido cariñosamente como 'Russo', ha dejado un profundo vacío en la música peruana y, sobre todo, en su familia. El vocalista de Armonía 10 fue asesinado la madrugada del 16 de marzo, cuando se trasladaba junto a sus compañeros tras una presentación en Jicamarca. Su esposa y su hijo de 12 años enfrentan ahora el dolor de su ausencia.

Paul Flores, de 40 años, perdió la vida tras recibir un disparo en la espalda mientras viajaba con su agrupación. Aunque fue auxiliado de inmediato y trasladado al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino, los médicos solo confirmaron su fallecimiento.

La noticia sacudió a miles de seguidores y amigos del cantante, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y dolor. Sin embargo, la pérdida golpeó con más fuerza a su familia, en especial a Carolina Jaramillo, su esposa y compañera en la música, y a su pequeño hijo, que queda en la orfandad.

"Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto. Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo ¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?", escribió Carolina Jaramillo cuando se enteró de la muerte de su esposo.

Ahora, Carolina Jaramillo ha vuelto a expresar su profundo dolor a través de redes sociales con un mensaje cargado de amor y tristeza, en el que dejó ver lo difícil que es afrontar la partida de su esposo y el inmenso vacío que su ausencia ha dejado en su vida.

"Me acuerdo de tu risa y me río. Tenías la sonrisa y la boca más hermosa, la piel más suave y el corazón más grande del mundo. Sé que hiciste todo lo posible para quedarte, ya que no había ningún otro lugar en el que prefirieras estar más feliz que con nosotros, tu familia".