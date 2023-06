Magaly se indigna porque Christian Domínguez a Pamela Franco: "Algo está mal en esa relación"

Magaly Medina tomó unos minutos de su programa para referirse a la confesión que Pamela Franco hizo en el programa "Mande quien mande", y es que la cantante de cumbia dijo que ella no es celosa, y por el contrario, es Christian Domínguez el que la cela y hasta le revisa el celular.

Cabe resaltar que Pamela también dijo que Domínguez la envía con personas que la vigilen cuando ella sale con sus amigas, cosa que Magaly criticó duramente durante varios minutos.

La presentadora de televisión expresó que no es normal que una persona le revise el celular a la otra, porque sino esa relación está mal.

En esa misma línea, agregó que posiblemente Christian Domínguez tenga esa actitud porque en el pasado él ha sido quien le fue infiel a sus parejas, por eso teme que ahora le paguen con la misma moneda.

Finalmente, criticó mucho el hecho que Pamela tenga que salir vigilada por alguien que le envía Christian Domínguez.

"Eso no solo es desconfianza, sino invasión a la privacidad (...) ¿Es una bebita de colegio para que la mande con alguien? No me parece, esa relación no me parece. Porque si de un lado hay confianza y del otro hay desconfianza, el piso no está firme", puntualizó.