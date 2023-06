Pamela Franco revela en vivo que Christian Domínguez es el celoso en la relación

El pasado miércoles 31 de mayo, Pamela Franco fue invitada al programa ''Mande quien mande'' y tras ser señalada por Carlos Vílchez de revisarle el celular a su pareja y padre de su hija, Christian Domínguez, la cantante no tuvo reparos en asegurar que el cumbiambero es el celoso en la relación, no ella.

Los conductores del programa de mediodía pidieron a la artista que aconsejara a la modelo Tepha Loza tras haber iniciado una nueva relación.

Sin embargo, el actor cómico, Carlos Vílchez, causó un incómodo momento tras pedirle a Pamela que contara cuando ella le revisaba el celular a Christian Domínguez, durante el inicio de su relación.

Sin duda, este comentario desató la molestia e incomodidad de la líder de ''Pamela Franco & Orquesta'', por lo que aseguró que jamás ella había tenido ese tipo de actitud con él.

"Jamás, él me revisaba el teléfono a mí. ¡Basta ya! Todo el mundo piensa que estoy atrás de Christian, que soy la celosa, pero él es el celoso", aseveró la cantante.

En esa misma línea, recalcó que no es celosa y reveló que en realidad, la situación era al revés.

"Yo no soy celosa, bueno, a estas alturas de mi vida ya no soy celosa. Es al revés", agregó.

Esta revelación se dio debido a un incómodo momento que protagonizó la pareja (Christian Domínguez y Pamela Franco) durante el programa ''Mi mamá cocina mejor que la tuya'', pues el el cumbiambero decidió dejarle las cosas en claro a su pareja, quien estaba al borde de perder la paciencia por la competencia.

"¡Tranquila!, recuerda, que ya estamos en televisión y no me puedes estar gritando. Solamente te voy a pedir al igual que Ethel que en televisión me trates bonito", expresó el intérprete de 'Una rosa lo sabe' durante el programa.