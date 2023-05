¡Increíble! Joven descubrió infidelidad de su pareja por el vapor del baño

Una joven argentina contó la ocasión en la que descubrió la infidelidad de su pareja y ha sorprendido a los internautas por la curiosa forma en la que se percató del hecho.

A través de la cuenta de TikTok @cs.millennials, que publica usualmente contenido viral en internet, se difundió la historia de la joven que narró la manera en la que abrió los ojos y confirmó que estaba siendo víctima de una infidelidad por parte de la persona que decía amarla y respetar su relación.

Según narra la mujer, fue durante un día libre que decidió tomarse un baño sin pensar en lo que estaría haciendo su novio, fue en ese momento que se dio cuenta del engaño, debido a que, luego de usar agua caliente, los vidrios se empañaron y el espejo reveló que alguien había escrito algo sobre el cristal.

Tras esperar unos segundos, se pudo notar con mayor claridad lo que se redactó sobre el vidrio y la joven reveló que habían puesto los nombres de su pareja y una chica, con la cual esta persona estuvo engañando a su novia en su propia casa.

No me quiero ni imaginar cómo ni por qué llegaron a escribir eso ahí, me di cuenta de que me engañaban yéndose a bañar", añadió.