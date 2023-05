Christian Domínguez 'cuadró' a Pamela Franco EN VIVO ¿Qué fue lo que el cumbiambero le dijo?

Durante la emisión del programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', Christian Domínguez y Pamela Franco protagonizaron un incómodo momento minutos antes de que inicie el concurso, debido a que el cumbiambero decidió dejarle las cosas en claro a su pareja, quien estaba al border de perder la paciencia.

El cumbiambero tuvo palabras claras para Pamela Franco, pues le recordó que se encontraban en televisión y no podía gritarle a nivel nacional.

"¡Tranquila!, recuerda, que ya estamos en televisión y no me puedes estar gritando. Solamente te voy a pedir al igual que Ethel que en televisión me trates bonito", expresó el intérprete de 'Una rosa lo sabe' durante el programa.