Magaly llama 'cínica' a Greissy por negar que conoce a quien presuntamente amenaza a su hermana Milena

La conductora de televisión Magaly Medina mostró un video donde se evidenciaría que Greissy Ulloa si conocía a Olenka Villaseca, sospechosa de las llamadas intimidatorias que recibió Milena Zárate.

La popular 'Urraca' recordó que Greissy había negado conocer a la tía de Ítalo Villaseca, su esposo, sin embargo, al mostrar las evidencias no dudo en llamar 'Cínica' a la exbailarina.

Milena Zárate expuso en sus redes sociales haber recibido una llamada donde la amenazaban de muerte, sus sospechas apuntaban a la familia de ítalo Villaseca.

Sin embargo, esta acusación contra sus atacantes no quedaría solo en su cuenta de Instagram, dado que la expareja de Edwin Sierra se acercó a las instalaciones de la Dirincri, junto a su abogado, para proceder con una denuncia formal en contra de sus familiares.

Como se sabe, después de las investigaciones policiales, Milena averiguó que las llamadas venían por parte de la tía de Ítalo Villaseca que radica en Los Ángeles - Estados Unidos.

"Resulta que una seguidora mía tiene localizador de llamadas y aparece el numero de ella y dice Sra. Olenka y ese nombre yo lo he escuchado. Esa señora es la tía de Ítalo que vive en los Ángeles, se llama Olenka Villaseca y ella le pago los pasajes a Ítalo para que se fueran a Estados Unidos", manifestó Milena.

Tras la revelación de Milena sobre la supuesta autora de las llamadas amenazadoras, la producción del programa Magaly Tv La Firme, preguntó a Greissy si es que ítalo tenía alguna tía que se llame Olenka, a lo que Ulloa contestó:

"No, creo que no, que yo la conozca no", enfatizó