¡En el ojo de la tormenta! Nueva pareja de Flor Polo tendría denuncias en su contra

El programa de espectáculos de 'Magaly TV: La Firme' reveló nuevos detalles sobre la actual pareja de la hija de Susy Díaz, Flor Polo y, según las investigaciones realizadas por los 'urracos', Luiggi Yarasca, habría estado envuelto en varios escándalos policiales.

La conductora Magaly Medina, no dudó en advertir a Flor Polo e indicarle que tenga cuidado y tome sus precauciones luego de descubrir que el 'flamante empresario', en realidad, no tenía ninguna propiedad a su nombre.

"Uno tiene que saber con quién está, cuando inicia una relación con alguien y más si ha tenido una mala experiencia de este matrimonio fallido con Néstor Villanueva, tomas tus precauciones. De eso se trata, de no volver a equivocarse otra vez, de no toparse con un vago o vende humo. Porque hemos estado buscando y no le hemos encontrado ni un triciclo. (...) Florcita, toma tus precauciones porque no te queremos ver sufrir, no te queremos ver dañada, no queremos que descubras la verdad cuando sea demasiado tarde", comentó Magaly Medina.