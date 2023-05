Milena Zárate rompe en llanto EN VIVO y recuerda como crió a su hermana Greissy: "Es como mi hija"

La polémica entre las hermanas Greissy Ortega y Milena Zárate continúa dando que hablar. En esta ocasión, Milena se presentó en el programa de Magaly Medina para comunicar que había identificado a la dueña del teléfono de donde llamaron para amenazarla de muerte.

En el momento de referirse a su hermana la cantante colombiana rompió en llanto EN VIVO al recordar la infancia de su hermana y en como fue una hija para ella.

Milena Zárate acudió a la Dirincri, el pasado 22 de mayo, para denunciar formalmente a su hermana Greissy y su cuñado Ítalo, luego de recibir amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas.

Sin embargo, después de las investigaciones policiales averiguó que las llamadas venían por parte de la tía de Ítalo Villaseca que radica en Los Ángeles - Estados Unidos.

Cuando la popular 'Urraca' hace referencia a la denuncia que hizo en contra de su hermana Greissy, la expareja de Edwin Sierra se quebró y reveló la verdadera razón por la cual había perdonado en el pasado a Greyssi Ortega.

"Yo tuve un hijo a los 15 años y a mí, mi hijo se me murió a los 8 meses, Greissy tenía 2 años. Yo la adopté, hasta el día de hoy es mi hija. Entonces es tan difícil que ella ingrese a mi casa con sus bebés, diciendo que tiene cáncer... es tan difícil decirle que no".

Asimismo, Milena explicó que su actitud fue la de una hermana protectora que deseaba cuidar a alguien que estaba en peligro, hasta que descubrió que todo era una mentira y que se trataba de un motivo de burla por parte de la familia de Ítalo Villaseca.

Para respaldar su testimonio, Milena afirmó que posee un video en el que Greyssi le confesaba tener cáncer, y habría mostrado este video a la producción de Magaly Medina, pero no lo emitieron en el programa. Además, reveló cómo su hermana menor la manipulaba de cierta manera.

"Me pidió perdón, me dijo que si se moría, que yo me quedara con el niño, que si le pasaba algo, me dijo que me quedara con el hijo porque no quería que crezca con la familia de Ítalo".