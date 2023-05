¡Regresa al Perú! Greissy Ortega anuncia que vuelve al país tras denuncia de Milena Zárate

La polémica entre las hermanas Greissy Ortega y Milena Zárate continúa dando que hablar. En esta ocasión, Greissy se comunicó con el programa de Magaly Medina para anunciar que regresará al Perú, a pesar de la denuncia que le interpuso su hermana por amenazas de muerte.

Según lo que comenta Ortega Ulloa, su hermana se estaría aprovechando de su imagen de 'victima' para poder denunciarla tanto en televisión como en redes sociales.

La popular 'Urraca' le comentó a Greissy sobre la denuncia que hizo su hermana en la Dirincri de Lima, donde la cantante declaró que busca garantías para su vida y la de su hija, además afirmó que si algo le llegara a pasar la culpa sería de su hermana y su cuñado.

"Yo no puedo decirle a ella lo que tiene o no tiene que hacer, yo normal si ella lo quiso porque quien nada debe nada teme. Yo no tengo miedo a eso, yo no me meti en la conferencia de una persona a agredirla, yo no quise matar a mi hermana con unas tijeras, o sea, yo no fui", agregó.