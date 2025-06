Tilsa a Darinka Ramírez tras recordar su pasado con el 'Loco' Vargas: "A mí me engañaron, tú te ilusionaste"

Tilsa Lozano trató de solidarizarse con el caso de Darinka Ramírez y su polémica situación con Jefferson Farfán, pero sorprendió a más de uno al recordar su pasada relación con el 'Loco' Vargas y asegurar que fue "una mujer engañada múltiples veces".

Darinka Ramírez se presentó en 'La Noche Habla' luego de las polémicas y candentes revelaciones que realizó en 'El Valor de la Verdad' sobre su vínculo con Jefferson Farfán. La influencer dejó 'mal parado' al exfutbolista tras calificarlo como un "padre ausente" para su pequeña niña y haber jugado con sus sentimientos hasta el punto de romper sus ilusiones de formar una familia juntos.

Durante su diálogo con Ric La Torre, Tracy y Tilsa, Darinka se defendió de quienes la critican por "no haber puesto límites" en su relación con la 'Foquita' Farfán, remarcando que atravesó una serie de dificultades emocionales tras confrontarlo al tener una hija con él y no tener una relación formal, a pesar de que él la visitaba reiteradas veces en su casa.

Rápidamente, la exvengadora no dudó en pronunciarse y mostrarse empática con Darinka aseverando haber atravesado una situación similar hasta el punto de compararlo con su pasado junto al 'Loco' Vargas.

"Yo no voy a defender a ninguna de las dos partes. Estoy a favor tuyo en un montón de cosas porque yo he estado en tu pellejo, he sido la mujer engañada múltiples veces... pero creo que él no te mintió", indicó tajantemente.

Seguidamente, Tilsa siguió explicando que en su caso con Juan Manuel Vargas, el exfutbolista le decía que "la amaba y la quería", por lo cual, ella le creía cada una de sus palabras, pero en el caso de Darinka sería diferente, alegando que el hijo de Doña Charo siempre fue claro sobre sus sentimientos hacia ella. Incluso, dejó en shock a todos al decirle a la influencer que "se autoilusionó".

"Yo me ilusioné, a mí me engañaron, me dijeron que me amaban, que me querían, me comían el coco con algo... pero yo siento que en todo momento fue claro contigo y la ilusión vino de tu parte. (...) Yo también he tenido la edad de ella cuando pasé por una situación parecida, 25 años, pero yo insisto en que hay una diferencia en que tú te autoilusiones y que alguien te mienta", sentenció.