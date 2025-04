Magaly Medina no cree en las explicaciones de Melissa Klug en 'El valor de la verdad': "¿Quién le va a creer?"

01/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de la polémica participación de Melissa Klug en 'El valor de la verdad', Magaly Medina no tardó en reaccionar con fuertes críticas a sus declaraciones. La periodista dejó en claro que no le cree nada a la empresaria, asegurando que sus explicaciones no convencieron a nadie.

Magaly desconfía de explicaciones de Melissa Klug

Este lunes 31 de marzo, Magaly Medina inició su programa con un análisis de la reciente aparición de Melissa Klug en el programa de Beto Ortiz. Desde el primer momento, la 'Urraca' dejó claro que no confía en la versión de la chalaca sobre sus conversaciones con Christian Cueva.

"Realmente, 'El valor de la verdad' no fue el valor de la verdad. Yo creo que muchos después de ver a Melissa Klug sentada ahí como una bien lechugona... podríamos decir que fue verdura. Porque eso de verdad nadie se lo ha tragado, nadie se ha comido, nadie ", expresó la conductora en tono irónico.

La periodista también cuestionó la justificación de Melissa Klug sobre la famosa frase "esa cosita es mía", que Christian Cueva le habría dicho en una conversación. Según la empresaria, la expresión se habría referido a una pulsera que el futbolista tenía en la mano. Sin embargo, Magaly Medina no le creyó ni una palabra.

" Sus explicaciones son de lo más barrocas . Yo decía, ¿Cómo va a explicar que un hombre le diga 'esa cosita es mía'? Ella dice que es porque tenía una pulsera, una esclava que se la había dado Cueva. Sí, por tu esclava seguro va a decir 'esa cosita es mía'", agregó con evidente sarcasmo.

Magaly sospecha de una conversación 'guionada'

Otro punto que generó dudas en Magaly Medina fue el audio presentado en el programa de Beto Ortiz. Según la periodista, este material no parecía auténtico, sino más bien una puesta en escena.

" ¿Por qué no mostró las historias? Hay un montón de cosas que hemos descubierto, hasta ese audio de esa presunta conversación que disque tiene Cueva y ella, pero eso parecía haber sido guionado, que los dos leían un guion ", sostuvo.

Antes de cerrar el tema, Magaly Medina enfatizó que no es la única que desconfía de las declaraciones de Melissa Klug. Según la periodista, el público también percibió inconsistencias en su relato.

"No eran sus historias... las ha podido mostrar. Ella acostumbraba en esa época poner fotos en bikini y él ha podido decir eso por la foto. ¿Quién le va a creer? Ella cree que el público es ingenuo y hay muchas personas que realmente subestiman al público, creen que el público es bruto, que no se va a dar cuenta. El público no nació ayer ", finalizó.

Las declaraciones de Melissa Klug en 'El valor de la verdad' han generado diversas reacciones, y Magaly Medina no tardó en pronunciarse. La periodista dejó claro que no cree en las explicaciones de la empresaria sobre su conversación con Christian Cueva, señalando supuestas inconsistencias en su relato.