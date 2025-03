Periodista chileno estalla contra Ricardo Gareca tras empate de Chile ante Ecuador: "Se está riendo en nuestra cara"

26/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Al igual que la Selección Peruana, Chile viene pasando por un momento crítico en las Eliminatorias Sudamericanas luego del empate a cero con Ecuador en el Nacional de Santiago. Este empate no hizo más que confirmar sus nulas chances de clasificar al próximo Mundial a realizarse en el 2026 ya que se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones.

Tras el pitazo final, Ricardo Gareca brindó declaraciones en conferencia de prensa que no gustaron nada en los periodistas chilenos. El estratega argentino indicó que su presencia en el banquillo de la 'Roja' no era el único problema ya que no asistieron a las últimas copas del mundo.

Estalla contra Ricardo Gareca

Fue ahí que el conductor Manuel de Tezanos, del programa 'Todos somos técnicos' de TNT Sports, estalló contra el 'Tigre' asegurando que se estaba burlando de todo el público chileno al no reconocer su responsabilidad en esta crisis de Chile en las Eliminatorias.

En primer lugar, el periodista recordó todos los malos partidos que hizo su seleccionado al mando de Ricardo Gareca y resaltó la derrota ante Bolivia en Santiago que los terminó de sepultar.

"Yo me imagino que después de este papelón Pablo Milad tendrá listo algún plan para pagarle el contrato. Esto que acabamos de escuchar es una locura, es un papelón. Acaba de hacer una vergüenza histórica, perdió de local ante Bolivia, planteó todos los partidos mal, se defendió con puros lugares comunes y ahora empieza a quejarse que llegó tarde al proceso ¿Por qué asumió por 3,7 millones de dólares?", inició.

Hace un llamado a Pablo Milad

En la misma línea de su pronunciamiento, el hombre de prensa hizo un llamado a Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile para que encuentra la manera de como resolver el contrato del argentino y cesarlo del cargo por los que resta de las Clasificatorias.

"Yo no sé si no hay 3,7 millones de dólares, pero tiene que buscar un plan de pago o inventar algo, pero después de esta conferencia el fútbol chileno tiene que quererse así mismo. ¡Pablo Milad! Usted es presidente y yo sé que es carísimo sacar a Gareca, pero esto es una vergüenza. Se está riendo en nuestra cara este señor", añadió.

