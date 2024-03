Magaly Medina descarta ruptura con Alfredo Zambrano: "Los haters quisieran vernos separados"

En los últimos días circularon rumores de una posible ruptura entre Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano. Sin embargo, esto molestó enormemente a la conductora de televisión y salió al frente para desmentir todas las habladurías que se vienen comentando en redes sociales.

Durante la más reciente edición de su programa, Magaly tomó unos minutos para hacer una aclaración, ya que en los últimos días circularon varios tiktoks donde se afirma que el matrimonio de Magaly terminó.

Asimismo, pidió que se deje de difundir información falsa y por último le envió un mensaje a los detractores de su programa.

"Yo sé que hay muchísima gente que quisiera vernos separados. Los haters están esperando con ansias que una noticia así se les de, pero no es verdad. Lo que ellos me desean a mi, yo se los deseo el doble", agregó.

En medio de su conversación con la psicóloga Laura Borlini, Magaly reveló que tuvo una crisis sentimental con Alfredo poco antes de casarse, ya que decidieron separarse definitivamente, pero luego de guardar el luto correspondiente tomaron una decisión que los llevó al altar.

"Cuando era soltera, y éramos enamorados, a los cuatro años terminamos definitivamente. El duelo, porque hice mi duelo, a mí me demoró tiempo. Ocho meses, empezamos a hablar. Para mí era definitivo, yo lloré, pataleé, me aislé, hice todo lo posible", afirmó Magaly Medina, quien actualmente está casada con Alfredo Zambrano y llevan una sólida relación.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' pasó un fin de semana en Miami junto a sus amigos, disfrutando de la playa, algunos tragos y deliciosa comida. Sin embargo, a algunos usuarios en redes sociales les pareció extraño que no estuviera acompañada de su esposo.

Un usuario de X, identificado como 'Pajita' publicó que Magaly viajó a Estados Unidos debido a que estaba peleada con Alfredo Zambrano. No obstante, la 'Urraca' descartó tajantemente esa afirmación en entrevista con un diario local.

"No veo X, justamente por mi paz mental (...) No voy a responder a cualquier desconocido que cree saber sobre mi vida más que yo. No puedo dar explicaciones cada vez que tengo asuntos que atender fuera del país y donde mi esposo no puede acompañarme", declaró a Trome.