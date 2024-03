¡Qué regia! Magaly luce infartante bikini en playas de Miami a poco de cumplir 61 años

Magaly Medina es una de las conductoras más conocidas de la televisión peruana y está próxima a cumplir 61 años. Este último fin de semana viajó a Miami con sus amigas, y aprovechó para publicar unas infartantes fotos en bikini que generaron polémica en sus redes sociales.

La popular 'Urraca' utilizó su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 1,7 millones de seguidores, para compartir una serie de fotografías y videos luciendo dos atrevidos bikinis que resaltaban sus curvas.

Sin embargo, lo que me llamó la atención fueron los trajes que lució la conductora. En la primera fotografía, Magaly lleva un bikini color naranja de dos piezas y posa en un catamarán con una copa en mano, mientras que en otras fotografías se luce saliendo de las cálidas aguas de Miami con un enterizo de tiras de color blanco.

Los elogios para la directora periodística de 'Magaly Tv, la firme' no se hicieron esperar, ya que sus fanáticos la llenaron de comentarios positivos donde resaltaban lo bien que se mantiene a sus 60 años.

Un usuario de X, identificado como 'Pajita' publicó que Magaly viajó a Estados Unidos debido a que estaba peleada con Alfredo Zambrano. No obstante, la 'Urraca' descartó tajantemente esa afirmación en entrevista con un diario local.

"No veo X, justamente por mi paz mental (...) No voy a responder a cualquier desconocido que cree saber sobre mi vida más que yo. No puedo dar explicaciones cada vez que tengo asuntos que atender fuera del país y donde mi esposo no puede acompañarme", declaró a Trome.