Magaly pone fin a los rumores de crisis matrimonial con Alfredo Zambrano y publica tierno video juntos

Magaly Medina fue portada de varios titulares la semana pasada de viven los rumores que indicaban una posible crisis matrimonial con su esposo Alfredo Zambrano. Sin embargo, la 'Urraca' puso fin a las habladurías compartiendo un tierno video donde luce más feliz que nunca junto a su familia.

Recordemos que los rumores nacieron a partir de que la periodista de espectáculos realizó un viaje a Miami la semana pasada, pero lo llamó atención que no fue acompañada de su esposo, ya que comúnmente siempre viajan juntos.

El particular hecho logró que las redes sociales reaccionen y aparezcan varios tweets, en X, y videos, en TikTok, que indicaban que Magaly estaba pasando un momento complicado en su matrimonio y por ello decidió viajar sin Alfredo, pero junto a sus amigas, a Miami para distraerse de todo lo que pasaba en Lima.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un tierno video en el que aparece en la intimidad de su dormitorio, específicamente en su cama, acostada junto a su esposo y sus dos mascotas, Aston y Chanel.

Hace unos días, cuando Magaly estaba en Miami, un usuario de X, identificado como 'Pajita', publicó que Magaly viajó a Estados Unidos debido a que estaba peleada con Alfredo Zambrano. No obstante, la 'Urraca' descartó tajantemente esa afirmación en entrevista con un diario local.

"No veo X, justamente por mi paz mental (...) No voy a responder a cualquier desconocido que cree saber sobre mi vida más que yo. No puedo dar explicaciones cada vez que tengo asuntos que atender fuera del país y donde mi esposo no puede acompañarme", declaró a Trome.