Magaly Medina DESTRUYE a Yiddá Eslava por anunciar que la demandaría: "Son tonterías, ve a terapia"

Yiddá Eslava se mantiene en polémica tras terminar su relación con Julián Zucchi. Sin embargo, ahora ha iniciado una nueva batalla ya que anunció que demandaría a Magaly Medina por publicar información de sus propiedades, esto no le hizo gracia a la 'Urraca' y le respondió de forma contundente.

Recordemos que ayer explotó una nueva pelea entre Yiddá y la reportera de 'América Hoy', Verónica Rondón; donde la actriz acusó de la mujer de prensa de haberla traicionado al publicar audios que ella le envió en estricta confidencialidad, además de recalcarle que esos mensajes no deberían salir al aire por ningún motivo.

En medio de los reclamos que la actriz de '¿Ahora somos 3?, sí, mi amor', también anunció que está alistando una demanda contra la conductora de Magaly Medina por revelar los precios de sus propiedades, mismas que sumadas superan el medio millón de dólares. Ante esto, la conductora de espectáculos tuvo una dura respuesta contra la actriz.

"Ella dice que me va mandar una carta notarial por haber difundido cifras y precios de sus propiedades, que es información privada. Toda esa información consta en registros públicos, todos tenemos acceso a esa información, qué carta notarial me vas hacer llegar, por tonterías, no pues, no perdamos nuestros tiempo. Anda a terapia, a hacer yoga, has meditación para tener control sobre tus emociones", le recomendó la 'Urraca'.