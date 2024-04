Yiddá Eslava explota contra reportera por filtrar audios: "Como m***da me haces esto, me ca****e"

11/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Perdió los papeles. Yiddá Eslava continúa en el ojo de la tormenta debido a su separación con Julián Zucchi y un nuevo escándalo se ha desatado ya que arremetió contra una reportera de 'América hoy' por publicar la conversaciones que tuvieron. Según la actriz, tuvo una conversación privada con la mujer de prensa y en ningún momento estaba dando una entrevista.

En un audio difundido por el magazine matutino de América TV, se escucha a Yiddá muy ofuscada mientras encara a la reportera del programa.

"Veronica cómo mier...me hicieron eso, o sea yo te hablo y a ti y tu filtras mis audios. Es en serio? cómo mier... me puedes haber hecho eso, tu no entiendes lo que acaban de hacer, me acaban de ca... ", sostuvo.

Después del primer reclamo, la reportera intentó explicarle a Yiddá que ninguna conversación queda 'off the record' cuandos e habla con un periodista, pero a Yiddá no le importó nada y la tildó de irresponsable, entre otros fuertes calificativos.

"¿Qué mi**da les pasa por la cabeza? (claro Yiddá, pero) Claro las pel... yo hablé contigo en privado, jamás te he hablado una declaración para que tú puedas, jamás (...) que eres una irresponsable y una hija de su m...", manifestó.

Finalmente, después que se difundan los reclamo de Yidda, Janet Barboza hizo hincapié en que la actriz tiene años de experiencia en el medio y debería saber que no existe confidencialidad entre un artistas y un periodista.

Julián Zucchi confiesa infidelidad

Un conocido programa de espectáculos difundió un audio en el que el actor se dirige a la madre de sus hijos para afirmar que, en efecto, la dañó pero solo una vez en todo el tiempo que estuvieron juntos. Además, impactó al mencionar que estuvo "fantaseando" con volver a ver a su exenamorads y saber qué es lo que pasaba cuando se vieran; sin embargo, nunca "quiso ser infiel".

"Sé que te dañé, yo solo una vez en los 11 años te fui infiel, sí es verdad estaba fantaseando en volver a verla y estaba sabiendo qué me pasaba con eso. Yo nunca quise ser infiel", agregó.

Es así que, tras la revelación del audio de Julián, Yiddá Eslava no aguantó más y reclamó a la reportera de 'América hoy' por difundir las conversaciones que tuvieron en privado.