¿Magaly Medina le pidió a Priscila Mateo que se aleje de Julián Zucchi? Esto dijo la conductora

10/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Julián Zucchi y Priscila Mateo ya no ocultan su romance y se lucen abiertamente caminando de la mano por las calles de Lima. Sin embargo, eso no es todo, la reportera de 'Magaly TV: La Firme' no dudó en gritar su amor a los cuatro vientos y dedicarle un romántico comentario en sus redes sociales.

Priscila Mateo dedica mensaje a Julián Zucchi

Todo empezó cuando Zucchi invitó a sus seguidores a expresar libremente cualquier comentario, comparación o chiste que hubieran guardado sobre él durante un período de 24 horas. Esta iniciativa, sin duda, generó una gran atención en las redes sociales y suscitó todo tipo de reacciones. Sin embargo, entre ellos destacó el comentario que le dejó Priscila Mateo.

"Uyy, llegó mi momento. Ay, pero qué le puedo decir a la persona más linda y más buena que estoy conociendo" , acompañado de un emoji de corazón.

Por su parte, Julián Zucchi le respondió a su nueva saliente: "Pero aprovecha porque mirá que desde mañana no te voy a permitir jaja. ¡Tú eres la persona más linda, más tierna y más buena!".

¿Qué dijo Magaly Medina?

Ante esta romántica expresión de amor, Magaly Medina se refirió a ello y no dudó en aconsejarle a su reportera Priscila Mateo, pues no cree en los sentimientos de Julián Zucchi.

"Ay, qué miel, pero ella para qué le escribe. Seguramente Yiddá Eslava pensaba que él era la persona más linda y más buena cuando estaba enamorándose de él y cuando estaba esperando a los 2 hijos que tuvieron en pareja. Ahora no creo que nadie con dos dedos de frente opine eso. Así que a la reportera Priscila Mateo solo hay que decirle: 'amiga date cuenta. Date cuenta o hacemos que te des cuenta '", arremetió la periodista de espectáculos.

Sin embargo, hasta el momento, ni Priscila ni Julián han confirmado oficialmente si mantienen una relación. Mientras tanto, los usuarios de las redes siguen atentos a cualquier nueva pista o interacción que pueda arrojar luz sobre este misterio.

Como se mencionó, la interacción en redes sociales entre Julián Zucchi y Priscila Mateo llamó la atención de Magaly Medina, quien no dudó en pronunciarse sobre ello y darle un consejo a su reportera. La popular 'Urraca' no ve con buenos ojos este romance entre ambos y no confía en los sentimientos del argentino.