¡Explotó! Yiddá Eslava 'parcha' a conductores de América Hoy por difundir audios sin autorización ¿Qué dijo?

Yiddá Eslava se mostró indignada y estalló contra 'América Hoy' por haber expuesto un audio sin su consentimiento. Como se sabe, la artista está enfrentando una batalla legal con Julián Zucchi luego de las dos cartas notariales que le envió donde le solicita no mencionarla en los medios de comunicación y, además, le prohíbe el ingreso (temporalmente) a las instalaciones donde funciona su productora.

En respuesta a estas peticiones, el programa conducido por Ethel Pozo difundió un audio la mañana del miércoles 10 de abril, en el cual la actriz peruana señaló que Zucchi había alterado abruptamente el acuerdo previamente establecido entre ambos .

"Se fue Argentina, no sé con quién habló y dijo: 'sabes qué, las cosas van a cambiar, como tú saliste a decir que yo fui infiel, bueno, ¿sabes que voy a hacer?, voy a quitarte todo y yo... qué cosa" , reveló Yiddá en el mencionado audio.

Janet Barboza mencionó que Yiddá había conversado con una de sus reporteras y reveló el contenido del mencionado audio. "Yiddá nos declara en exclusiva para 'América Hoy' a nuestra reportera sin duda va a traer cola, porque Yiddá Eslava nos detalla lo que habría sido la primera conciliación de separación con Julián Zucchi".

Sin embargo, según la actriz, esto no se habría dado de esta forma y aseguró que difundieron dicho material sin su autorización.