Magaly Medina habla FINALMENTE sobre el controversial caso de Andrés Hurtado

09/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reciente escándalo que ha captado la atención pública involucra a Andrés Hurtado, quien ha sido acusado por Ana Siucho de recibir un millón de dólares para sobornar a un fiscal y facilitar la devolución de oro confiscado por aduanas. Este caso ha generado un intenso debate en medios de comunicación y redes sociales, con la expectativa de que Magaly Medina lo abordara en su programa.

Magaly se pronuncia sobre Andrés Hurtado

A pesar de que todos hablaban del caso Andrés Hurtado, la reacción de Magaly Medina dejó desconcertados a muchos de sus seguidores. En lugar de centrarse en el tema, dedicó una parte significativa de su programa a discutir su conflicto personal con el psicólogo Tomás Angulo. Esta decisión provocó un descontento generalizado entre sus seguidores, quienes esperaban una cobertura más incisiva del caso.

A través del canal de Instagram de Ric La Torre, se dio a conocer la respuesta de Magaly Medina a las múltiples críticas que ha recibido recientemente. Estas surgieron tras la decisión de la conductora de ATV de no abordar el caso de Andrés Hurtado en su programa.

Entre las críticas, un usuario escribió en redes: "Escriben porque no hablas de 'Chibolín', porque simplemente no le da la gana; ella escoge de qué hablar, no porque digan que hable, ella lo hará".

En respuesta a estas críticas, Magaly Medina utilizó su cuenta de Instagram para aclarar: "Exacto. Entiendan bien". La conductora de ATV subrayó: "¿Desde cuándo otros dirigen mi programa? Son ellos los que siempre copian todo lo que hago", refiriéndose a las acusaciones y críticas que ha recibido.

Magaly criticada por hablar de Andrés Hurtado

El silencio de Magaly Medina recibió duras críticas en redes sociales, donde los usuarios expresaron rápidamente su descontento. Muchos la acusaron de encubrir información sobre el caso de Andrés Hurtado y sugirieron que su falta de comentario podría estar vinculada con la protección de intereses personales o de su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Comentarios virales en YouTube y otras plataformas incluían frases como: "Magaly decía que nunca se quedaría callada ante el mal comportamiento de los personajes de la farándula, con esto se contradice", "El novio de Magaly, Zambrano, hace negocio con Hurtado por eso no dice nada", "Magaly por tu notario lo haces", "Qué vergüenza Magaly, como puedes proteger a Hurtado" y "Me hueles mal Magaly".

Mientras que algunos consideran que Magaly Medina debería haber dedicado tiempo a investigar y discutir el caso de Andrés Hurtado, otros defienden su derecho a elegir los temas de su programa.