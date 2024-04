Magaly Medina le hace 'el pare' a Cecilia Tait por decirle fea: "Yo me considero una mamacita"

Magaly Medina vuelve a remecer la farándula nacional y esta vez no por un ampay a un personaje famoso, sino por 'cuadrar' a la exvoleibolista y política, Cecilia Tait, por calificarla de fea durante una entrevista.

Tait fue invitada al canal de Youtube de Natalia Málaga para revelar algunos detalles desconocidos de su vida íntima y profesional. Sin embargo, aprovechó en interrogar a su excompañera de vóley sobre los rumores de una relación romántica con Eva Ayllón.

Natalia negó cualquier especulación y no dudó en plantearle la misma interrogante a Tait en caso estuviera interesada en salir con otra mujer, tomando como ejemplo a la presentadora de espectáculos.

"Es como que mañana te saquen a ti con... No sé. Oye, pero... A ti, con Magaly", consultó Natalia. Como era de esperarse, la respuesta de Cecilia no se hizo esperar.

"A mí con Magaly. Bueno, es un género. Magaly no me gusta. ¡Ay, Dios! No me gusta. Yo siempre le he dicho a... Si yo tuviera que volverme gay, tendría que ser con alguien que supere a mi sexo o a todos los que yo admiro. Tendría que ser una mamacita regia. Pues yo no me voy a meter con una fea. Pues yo soy mamacita", respondió Tait reiterando que no estaría con alguien que le parece "fea".