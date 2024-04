¿En la quiebra? Magaly revela que celebró su cumpleaños en Lima porque tiene muchos gastos

Magaly Medina celebró su cumpleaños número 61 por todo lo alto y en compañía de sus familiares más cercanos, su esposo Alfredo Zambrano y algunos amigos. Sin embargo, llamó la atención que la 'Urraca' pase su onomástico en Lima cuando normalmente viajaba fuera del país, por lo que fue la propia periodista quien explicó el motivo de esta decisión.

En un inicio, la conductora de 'Magaly Tv, la firme' dejó claro que es muy exquisita cuando se trata de celebrar sus cumpleaños, ya que hay muchas cosas que no le gustan, entre ellas quedarse en Lima.

"Es cierto, a mí no me gusta quedarme por mi cumpleaños. Yo huyo por mi cumpleaños, es una de los pocos años que me he quedado. Así como que no me gusta que me celebren tampoco", dijo en un inicio.