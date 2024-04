¡Saca las garras! Magaly defiende a su esposo de usuaria que lo acusó de INFIEL

Magaly Medina celebró su cumpleaños número 61 y con motivo de engreírla, su esposo, Alfredo Zambrano, la llenó de detalles. Ello provocó que una usuaria pusiera en duda la acción del abogado, alegando que de esa manera buscaría tapar sus infidelidades.

La periodista de espectáculos utilizó sus redes sociales para mostrar el detalle que tuvo su amado esposo con ella: una lujosa cartera 'Kelly', perteneciente a la casa de modas francesa Hermes y que, además, es considerada como un accesorio legendario casi imposible de conseguir.

"Conseguir esta Kelly ha sido un regalo muy anhelado que mi esposo me dio ¡por mi cumpleaños! ¿Me acompañan a verla?", fueron las palabras de la conductora.

Sin embargo, aunque muchos la felicitaron y se emocionaron por el video publicado, hubieron otros usuarios que criticaron la acción de Zambrano, dejando entrever que lo estaría haciendo para tapar sus infidelidades.

Enseguida, una decidida Magaly Medina decidió responder a su detractora, asegurando que no existe vínculo alguno entre los regalos que recibe de su amado y el supuesto perdón hacia él. Esto debido a que, hasta el momento, no se le ha visto siéndole infiel con otra mujer.

"Mi dignidad no tiene precio. Si algún día mi esposo me falta el respeto sabe que no habrá cartera, joya o dinero que evite que lo deje", respondió fuerte y claro.