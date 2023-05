"Conmigo no serás cachudo": 'Robotina cajamarquina' habla sobre su relación con Robotín

¡Se olvidó de Karelys! Desde La Libertad, el popular 'Robotín' presentó oficialmente a su nueva pareja Yeni Medina, conocida artísticamente como 'Robotina cajamarquina' ante las cámaras del programa 'Magaly TV: La Firme".

Alan Castillo, el verdadero nombre del 'hombre de hojalata', brindó una pequeña entrevista a los 'urracos' de Magaly Medina, para contar detalles del nuevo amor de su vida: ¡Robotina cajamarquina!, e indicó que "a una ex no se le llora, sino se le reemplaza".

Según el reportaje, Robotín invirtió en el maquillaje y vestuario de Yeni Medina, para convertirla en la nueva 'Robotina'. Asimismo, manifestaron que su nuevo amor de vida tiene 22 años, y no le importa si le duplica la edad.

Cuando se le preguntó si a Karelys Molina le molestaría o dolería saber sobre su nueva relación, Alan Castillo se hizo 'el loco' y señaló que no la conoce. Además, juró que no está con Yeni solo por despecho sino porque el tiempo que la viene conociendo le ganó gran afecto.

"Sí, estamos saliendo un par de veces, hemos salidos. El 'chato' es super guapo, detallista, e incluso me ha presentado a su hija. Realmente no sé por qué le ha ido mal en el amor", comentó Yeni Medina, ante la pregunta de qué opinaba sobre 'Robotín'.

Al consultarle a Robotina sobre si ella lo engañaría con un tiktoker, respondió: "yo vengo para apoyar a Robotín, me voy a portar muy bien con él, y sé que conmigo va a olvidar todo lo malo y todo su pasado que tenga... ¡no va a ser cachudo conmigo".

En el último episodio del programa digital 'Coneroscast', el popular 'Robotín' contó que buscará al padre biológico de sus dos hijas para que lo apoye con los gastos económicos.

Tras darse conocer que el artista cómico no era el progenitor de las dos pequeñas que criaba junto a su expareja, el ex de 'Robotina' bromeó acerca de su paternidad y aprovechó para contar que él continúa solventando los gastos.

"Me enteré de la verdad y ahora estoy buscando al verdadero papá para que me apoye con los gastos. (...) Yo con mis hijas, a pesar de todo, está todo bien. No hay problema", dijo entre risas el artista.