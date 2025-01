¿Magdyel Ugaz en la dulce espera? Actriz sorprende con tierna revelación: "Siempre pensé que llegaría"

09/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magdyel Ugaz vuelve a dar que hablar. En esta ocasión, la actriz peruana sorprendió con una tierna revelación, dejando entrever que estaría en medio de la dulce espera ¿Será cierto?

¿Magdyel Ugaz está embarazada?

La popular 'Teresita' de 'Al Fondo Hay Sitio' brindó una entrevista para un conocido podcast, donde no tuvo reparos en abrir su corazón y hablar de la posibilidad de convertirse en madre en los próximos años.

Es así que, al ser consultada sobre el tema, Magdyel afirmó que todavía "no ha verbalizado claramente" la idea de ser y mamá, pero no porque no quiera sino porque, hasta el momento, no se ha tomado el tiempo de meditarlo con paciencia y seguridad.

"En cuanto a la maternidad, no he verbalizado tan claramente que quiera ser mamá, no porque no lo quiera, sino porque siento que en mi vida he corrido tanto, he vivido corriendo tanto, que siento que nunca me di el espacio para preguntármelo", dijo en un primer momento para 'Bebé Escúchame'.

Enseguida, reveló que se encuentra en el "momento justo" para decidir si quiere o no traer o no hijos al mundo: "Es el momento justo para decidir si quiero ser madre o no. Siempre pensaba que iba a llegar el momento. Me preguntan y siento el cronómetro", precisó.

¿Magdyel Ugaz piensa en matrimonio?

Hace algunos meses, la carismática Magdyel Ugaz se animó a abrir las puertas de su corazón para anunciar "a los cuatro vientos" lo enamorada que está de su actual pareja. Según precisó, a poco de cumplir 40 años, se encuentra viviendo los mejores momentos de su vida.

"Cuando era joven hablaba mucho. Ahora, si algo te importa, lo mejor es cuidarlo (...) Cupido me flechó. Ya voy a cumplir 40 años en unas semanas y he decidido tomar las riendas de mi vida", agregó bastante risueña", manifestó bastante entusiasmada.

Y aunque abordó el tema del matrimonio con humor, finalmente dejó entrever que la idea de formar una familia si está presente en sus pensamientos: "¡Ya tú ya quieres todo! Haz un llamado entonces. ¡Tú díselo! ¿Y el anillo para cuándo?", mencionó la actriz peruana, estallando en risa por los cuestionamientos del periodista.

De esta manera, se conoció que Magdyel Ugaz se dará el tiempo de pensar detenidamente en la posibilidad de convertirse en madre. Actualmente, la actriz peruana mantiene una estable relación, donde, además, podría haber un bello matrimonio.