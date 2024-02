María Pía Copello destruye a Christian Cueva por quejarse: "Dedícate a recuperar a tu familia"

No se guardó nada. María Pía Copello respondió fuerte y claro a las quejas que Christian Cueva dio en 'América hoy' sobre la entrevista improvisada que le hizo hace unos días. La conductora de 'Mande quien mande' dejó claro que tuvo que interrumpir su pauta para recibir la llamada del futbolista.

Como se recuerda, la tarde del martes Cueva rompió su silencio por medio de un comunicado en sus redes sociales y pidió perdón a su esposa. Sin embargo, también hizo una llamada al programa que conduce Copello para ampliar su versión de los hechos, pero al parecer no le habría gustado las preguntas que le hicieron.

Con una visible molestia, la conductora de 'América TV también dijo que solo le hizo las preguntas que creía necesarias, además le aconsejó dedicarse a recuperar a su familia y mejorar su estad físico para que tenga mejor rendimiento en el fútbol.

"Se le preguntó lo necesario, lo que creímos conveniente en ese momento, lo que además alcanzaba en la pauta, entonces yo no entiendo la queja. Ya hoy habló en 'América Hoy' y si quieres un consejo, que no me lo has pedido, no hables más, dedícate a recuperar tu nivel futbolístico que los hinchas queremos ver y dedícate a recuperar a tu familia", indicó.